«Роботы спасают жизнь»: боец из Башкирии о работе с дронами

Операторы беспилотных летательных аппаратов и наземных дронов с расстояния в несколько километров не только следят за боевой обстановкой в зоне СВО, но и подвозят продовольствие и боекомплект на передовую. Роботы помогают выполнять работу, не рискуя жизнями солдат.
С первого взгляда может показаться, что подбитая техника покидает поле боя. Но на самом деле это наземный дрон устанавливает дымовую завесу, чтобы бронегруппа и пехота могли скрыться от вражеской разведки и дойти до огневых рубежей. На себе дрон также несет до 10-ти противотанковых мин по 10 килограммов каждая для дистанционного минирования. Оператор управляет роботом с расстояния, следя за его движением через камеру квадрокоптера.
Такие дроны на СВО поставляет не только Минобороны. Производство аналогов успешно освоили инженеры мотострелкового полка «Башкортостан». Каркас варят своими руками, необходимые электродетали берут из гироскутеров и электросамокатов, которые по заявкам привозят вместе с гумпомощью.
На гражданке «Матроскин» работал слесарем механосборочных работ на УМПО. Всему научили наставники с большим опытом, говорит боец. Свои чертежи он планирует передать учителям для масштабирования производства.
На сборку одного внедорожного дрона в среднем уходит неделя. Оборудовать его можно в зависимости от поставленных задач. Такие машины уже успешно применяются на СВО и доказали свою эффективность.
Специальная военная операция уже давно превратилась в войну дронов. Зачастую исход боя зависит от того, чьи дроны эффективнее, а операторы профессиональнее. С уверенностью можно сказать, что дроноводы мотострелкового полка «Башкортостан» добиваются успехов как в небе, так и на земле.