В Башкирии начали внедрять новые меры защиты от пожаров

На смену проводным пожарным извещателям пришли автономные, интегрированные GSM-модулем. Теперь приборы работают через мобильную сеть и могут обмениваться данными, даже если проводной интернет недоступен или оборван в результате чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день, по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, их бесплатно устанавливают в домах и квартирах инвалидов первой группы и маломобильных граждан сотрудники центра службы профилактики пожаров.

СМС и звонок на мобильный телефон вне зависимости от места нахождения в первые минуты после сигнала тревоги. В ситуации, когда каждая секунда может быть решающей, этот маленький прибор позволит сократить время реакции до минимума. Такая мера предосторожности появилась в многодетной семье Шайхуллиных, где растут четверо детей, младшему из которых недавно исполнился месяц. Отец семейства, Руслан, инвалид первой группы по зрению. Автономный пожарный извещатель ему предоставили и настроили бесплатно сотрудники Центра службы профилактики пожаров.

А для Гульнары Мирсоятовой автономный пожарный извещатель, буквально, источник дополнительного спокойствия. Ей часто приходится ходить в магазин и по делам, оставляя дома 19-летнего сына Динислама. Он инвалид 1 группы, парень маломобилен, а значит, в случае экстренной ситуации ему понадобится больше времени на эвакуацию.

Настройка устройства, закрепление необходимых номеров и проверка работоспособности пожарного извещателя занимает не более 15 минут. Прибор устанавливается на верхней части стены не ниже 15 см от потолка в местах повышенной опасности, на кухне и на месте расположения электрических щитков. На сегодняшний день в пилотном проекте участвуют Благовещенский, Ишимбайский, Стерлитамакский и Татышлинский районы. Здесь живут более 1300 одиноких немобильных жителей.