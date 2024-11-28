Стало известно, где в Уфе можно бесплатно стерилизовать кошек

В Уфе можно бесплатно стерилизовать и чипировать собаку или кошку. Это доступно пожилым людям, инвалидам и малоимущим. Проект «Друг с хвостом» реализовывает благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» на грант главы республики и грант главы администрации города Уфы. Тем самым давая возможность провести процедуру для своих питомцев тем гражданам, у которых нет на то лишних денег.

Не стоит пугаться слова «чипирование», которое за последние годы в каком только контексте не использовали. На деле это небольшая капсула размером в несколько миллиметров. И всё, что она в себе несёт, — это цифры.

Все данные будут внесены в новую информационную систему, разработанную Минцифры республики. Платформа будет хранить имя владельца, всю историю болезни животного и назначения ветеринара. Сейчас эту процедуру вместе со стерилизацией питомца пенсионеры, инвалиды и малоимущие могут провести бесплатно в ветеринарной клинике «Забота».

Благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» получил грант главы республики и мэра Уфы. Ветклиника, в которой будут принимать четвероногих пациентов, уже не первый год по собственной инициативе занимается бесплатной стерилизацией, но только кошек. Сейчас же благодаря поддержке процедура будет доступна и для собак. Но провести её будет можно только вместе с чипированием.

С сентября следующего года процедура станет обязательной для всех владельцев собак. Соответствующий законопроект приняли депутаты государственного собрания республики. Руфина Шагапова, кстати, еще три года назад прочипировала своих животных.