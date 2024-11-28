Стало известно, где в Уфе можно бесплатно стерилизовать кошек

В Уфе можно бесплатно стерилизовать и чипировать собаку или кошку. Это доступно пожилым людям, инвалидам и малоимущим. Проект «Друг с хвостом» реализовывает благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» на грант главы республики и грант главы администрации города Уфы. Тем самым давая возможность провести процедуру для своих питомцев тем гражданам, у которых нет на то лишних денег.
Не стоит пугаться слова «чипирование», которое за последние годы в каком только контексте не использовали. На деле это небольшая капсула размером в несколько миллиметров. И всё, что она в себе несёт, — это цифры.
Все данные будут внесены в новую информационную систему, разработанную Минцифры республики. Платформа будет хранить имя владельца, всю историю болезни животного и назначения ветеринара. Сейчас эту процедуру вместе со стерилизацией питомца пенсионеры, инвалиды и малоимущие могут провести бесплатно в ветеринарной клинике «Забота».
Благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» получил грант главы республики и мэра Уфы. Ветклиника, в которой будут принимать четвероногих пациентов, уже не первый год по собственной инициативе занимается бесплатной стерилизацией, но только кошек. Сейчас же благодаря поддержке процедура будет доступна и для собак. Но провести её будет можно только вместе с чипированием.
С сентября следующего года процедура станет обязательной для всех владельцев собак. Соответствующий законопроект приняли депутаты государственного собрания республики. Руфина Шагапова, кстати, еще три года назад прочипировала своих животных.
Сейчас бесплатно это могут сделать пенсионеры, инвалиды и малоимущие граждане, обратившись в ветеринарную клинику «Забота» на улице Первомайская. Все детали можно уточнить по номеру 8-986-977-59-80.