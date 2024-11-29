Учёный из Башкирии получил госнаграду за разработку вакцины против полиомиелита

Уроженец Башкортостана, ученый Айдар Ишмухаметов получил государственную награду из рук премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Правительство России отметило его разработку технологии и промышленное производство первой российской инактивированной вакцины против полиомиелита.
Сеть лабораторий, которую создал Институт полиомиелита в России и соседних странах, обеспечивает надежную защиту от этой страшной болезни, подчеркнул Глава Башкортостана. Он поздравил Айдара Ишмухаметова и его коллег, пожелав удачи и здоровья.