Учёный из Башкирии получил госнаграду за разработку вакцины против полиомиелита

Уроженец Башкортостана, ученый Айдар Ишмухаметов получил государственную награду из рук премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Правительство России отметило его разработку технологии и промышленное производство первой российской инактивированной вакцины против полиомиелита.