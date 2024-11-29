В Уфе организовали дискуссионную площадку «В сплоченности – сила Содружества»

«В сплоченности – сила Содружества». Так назвали одну из дискуссионных площадок форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где собрались представители делегации дружественной страны, уфимские студенты.

О своей работе рассказали представители центра казахской культуры «Ак бата», который объединяет диаспору в Башкортостане, а также сотрудники Дома дружбы народов. На мероприятии подняли вопросы, направленные на решение задач по совершенствованию форм и методов сотрудничества между двумя республиками.