В Уфе прошла встреча Баймакского землячества

Среди выходцев района огромное количество талантливых людей, народных умельцев и общественных деятелей. В рамках встречи отметили юбиляров и активистов. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма исполняющего обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан.

На встрече отметили и лауреата специальной премии им. Зекерии Акназарова, учрежденной Баймакским землячеством. Среди 50 кандидатов победителем признали врача Фиргата Байрамгулова. Культурную программу украсили выступления звезд башкирской эстрады, а также выходцев из Баймакского района. В фойе организовали выставку работ народных умельцев, где гости могли увидеть изделия декоративно-прикладного искусства и попробовать национальные блюда.