В Уфе на лакокрасочном складе произошел пожар

Пожарные успешно справились с открытым горением на лакокрасочном складе в Уфе. Инцидент произошел в два часа ночи 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, площадь пожара составила 2000 кв.м. Огнеборцы использовали пенную атаку с помощью пожарного поезда и проводили охлаждение соседних зданий.

Тушением пожара руководил временно исполняющий обязанности начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов. К счастью, пострадавших нет.

В борьбе с огнем принимали участие 46 специалистов и 14 единиц техники. Было задействовано несколько пожарных стволов.

Прокуратура Башкирии приступила к проверке всех обстоятельств данного происшествия.