В Уфе перед судом предстанет мужчина, который пнул маленького сына

В Уфе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в насилии над маленьким сыном. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

6 ноября мужчина с супругой и двумя маленькими сыновьями стоял у лифта в доме по улице Академика Королева. Уфимец разозлился и пнул 6-летнего ребёнка. Мальчик от удара упал в открытую кабину лифта, ударился головой. Мужчина продолжил ругать ребёнка, использую ненормативную лексику. Супруга попыталась защитить сына, но не смогла остановить агрессора. Случившееся попало в объектив камеры слежения.