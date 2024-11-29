Стали известны подробности убийства собаки в Башкирии

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября неизвестный мужчина завёл в подъезд бездомную собаку, которую сначала приласкал на скамейке. Вскоре животное выпало из окна на 3 или 4 этаже. Случившееся попало в объектив камеры слежения.

К сожалению, информация о случившемся поступила ветеринарам слишком поздно – собака погибла. Тело несчастной было доставлено в клинику, врачи провели первичный осмотр. У собаки выявили вздутый живот и ссадины в области половых органов. Травмы указывают на то, что мужчина мог подвергнуть собаку сексуализированному насилию.