В Башкирии ожидается снег и минусовые температуры

На предстоящих выходных в республике прогнозируется резкое похолодание до -16°C. Согласно данным метеорологов, сегодня, 29 ноября, осадков не ожидается. На северо-западе возможен небольшой снег и гололед. Ветер будет легким и переменным, температура воздуха колеблется от 0 до -5°C.