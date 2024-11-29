В Башкирии ожидается снег и минусовые температуры

На предстоящих выходных в республике прогнозируется резкое похолодание до -16°C. Согласно данным метеорологов, сегодня, 29 ноября, осадков не ожидается. На северо-западе возможен небольшой снег и гололед. Ветер будет легким и переменным, температура воздуха колеблется от 0 до -5°C.
В субботу, 30 ноября, в некоторых местах также пройдет небольшой снег, умеренный ветер, западный. Ночью температура опустится до -5, -10°C, а при прояснениях может достигать -11, -16°C. Днем ожидается от 0 до -5°C.
В воскресенье, 1 декабря, в ряде районов республики возможен небольшой снег. Ветер сохранится умеренный. Температура ночью составит -2, -7°C (при прояснениях -8, -13°C), а днем будет варьироваться от +1 до -4°C.