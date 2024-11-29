Жителям Башкирии рассказали, как не попасться на удочку ЖКХ-мошенников

Новая схема обмана. В Башкортостане зафиксированы случаи, когда лже-контролеры представляются сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, берут деньги, но никакие работы не проводят. Как избежать таких ситуаций?

С тремя детьми на руках Лилия Гаряева к визиту контролеров была не готова, однако специалисты действовали настойчиво: уверяли, что тянуть с заменой счетчиков нельзя. Свои труды оценили в 8 тысяч рублей. Позже выяснится, что сумма выше рыночной в два раза. А подписанный договор, по сути, юридической силы не имеет.

В кол-центре городской абонентской службы операторы подтвердят или опровергнут информацию о работе их специалистов. Но это на территории Уфы. Лучше заранее узнать номера всех обслуживающих организаций в вашем районе или городе: ресурсоснабжающих, газовых, энергосбытовых. Мошенники могут представиться кем угодно. Но имея под рукой номера официальных компаний, вы всегда сможете проверить постучавших к вам в дверь гостей. Отказывать всем подряд не стоит.

В компании БашРТС напомнили: актуальные показания по горячей воде позволяют верно отобразить фактический расход в квитанции. Показания нужно передавать один раз в месяц, но не позднее 25 числа. Если нет расходов, то следует передать предыдущие данные, иначе начисления произведут по среднемесячному объёму. Самый удобный способ передачи данных – через мобильное приложение БашРТС. Простые правила позволят избежать лишних расходов.