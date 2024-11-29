Правнук просветителя из Башкирии отправился служить на СВО

Правнук знаменитого просветителя из Башкирии, Тимур Уметбаев, решил уйти служить на СВО. Боец с позывным «Кабарга» рассказал«Башинформу», что в такое трудное время для страны он не мог оставаться в стороне.
Тимур родом из села Бишаул-Унгарово, является прямым потомком выдающегося ученого Мухаметсалима Уметбаева. В детстве он вдохновлялся его произведениями и стихами. Также в их семье известна бабушка Дина Мулкаманова, поэтесса Кармаскалинского района.
Дина Мулкаманова отметила, что Тимур — отзывчивый и добрый человек. Она также рассказала, что его младший брат тоже ушел защищать страну. Брата и Тимура рано лишили родителей, и бабушка помогала им расти. Теперь, по словам Дины, они поддерживают и помогают с хозяйством, а ей остается только молиться за их безопасность.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кармаскалинского района.