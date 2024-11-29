Правнук просветителя из Башкирии отправился служить на СВО

Правнук знаменитого просветителя из Башкирии, Тимур Уметбаев, решил уйти служить на СВО. Боец с позывным «Кабарга» рассказал «Башинформу» , что в такое трудное время для страны он не мог оставаться в стороне.

Тимур родом из села Бишаул-Унгарово, является прямым потомком выдающегося ученого Мухаметсалима Уметбаева. В детстве он вдохновлялся его произведениями и стихами. Также в их семье известна бабушка Дина Мулкаманова, поэтесса Кармаскалинского района.

Я не в первый раз иду защищать Родину, в прошлом году участвовал в освобождении Донбасса. Когда наши подразделения расформировали, вернулся домой. В этом году снова решил записаться в добровольцы. К сожалению, в сентябре подорвался на магнитной мине и получил тяжелое ранение. Сегодня прохожу реабилитацию в республике.

Дина Мулкаманова отметила, что Тимур — отзывчивый и добрый человек. Она также рассказала, что его младший брат тоже ушел защищать страну. Брата и Тимура рано лишили родителей, и бабушка помогала им расти. Теперь, по словам Дины, они поддерживают и помогают с хозяйством, а ей остается только молиться за их безопасность.