В Башкирии фотоловушка запечатлела трех лосей

Фотоловушка, установленная в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии, засекла трех молодых лосей, которые пришли на подкормочную площадку. Как сообщила пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии региона Ренара Газина, лоси проявляют интерес к солонцу, так как им нужны минералы, такие как натрий. Эти вещества важны для их здоровья, особенно во время роста рогов и для самок в период беременности и кормления.
Недостаток натрия в растительной пище заставляет лосей искать источники соли. Специалисты отметили, что натрий необходим для нормального обмена веществ и роста животных.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ.