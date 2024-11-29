В Башкирии фотоловушка запечатлела трех лосей

Фотоловушка, установленная в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии, засекла трех молодых лосей, которые пришли на подкормочную площадку. Как сообщила пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии региона Ренара Газина, лоси проявляют интерес к солонцу, так как им нужны минералы, такие как натрий. Эти вещества важны для их здоровья, особенно во время роста рогов и для самок в период беременности и кормления.