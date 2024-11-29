В Уфе сотрудника ФСИН задержали за превышение должностных полномочий

При получении денежных средств в размере полумиллиона рублей 48-летнего полковника внутренней службы задержали с поличным сотрудники УФСБ. В настоящее время заместителю начальника Управления ФСИН по республике, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.