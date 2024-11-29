В Уфе сотрудника ФСИН задержали за превышение должностных полномочий

В Уфе задержали заместителя начальника республиканского управления ФСИН России. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Как считает следствие, обвиняемый потребовал от 10 подчиненных передать ему часть начисленных им премий.
При получении денежных средств в размере полумиллиона рублей 48-летнего полковника внутренней службы задержали с поличным сотрудники УФСБ. В настоящее время заместителю начальника Управления ФСИН по республике, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.