В Башкирии в парке «Патриот» прошёл урок мужества

В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова прошёл урок мужества. Его для курсантов провёл депутат Госсобрания, ветеран СВО Артур Галеев. Слушатели – десятиклассники из районов республики – проходят в парке «Патриот» военно-учебные сборы.

Артур Галеев рассказал школьникам о своем боевом пути в зоне СВО, о патриотизме и о том, что значит быть настоящим защитником Родины.