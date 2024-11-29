В Башкирии в парке «Патриот» прошёл урок мужества

В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова прошёл урок мужества. Его для курсантов провёл депутат Госсобрания, ветеран СВО Артур Галеев. Слушатели – десятиклассники из районов республики – проходят в парке «Патриот» военно-учебные сборы.
Артур Галеев рассказал школьникам о своем боевом пути в зоне СВО, о патриотизме и о том, что значит быть настоящим защитником Родины.
В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова школьники получают навыки первоначальной военной подготовки с дальнейшей профессиональной ориентацией. В этом году филиал парка «Патриот» открылся в Стерлибашевском районе, в следующем строительные работы по возведению объекта начнутся в Кигинском.