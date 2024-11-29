Жители Башкирии отправят пять автомобилей УАЗ в зону СВО

Пять автомобилей УАЗ передадут нашим бойцам в зоне проведения спецоперации. Неравнодушные жители республики своими силами оказывают помощь фронту. Тамара Соседова – военный пенсионер. Вместе с сыном Аркадием, бывшим военным и авиаинженером, она приняла решение внести свои средства на нужды СВО.

На этом этапе подключились добровольцы, которые приняли участие в тендере и выкупили автомобили. Сообща приняли решение ремонтировать технику. Общими усилиями закупили запчасти и перевезли на базу, где проходит окончательная сборка.