Жители Башкирии отправят пять автомобилей УАЗ в зону СВО

Пять автомобилей УАЗ передадут нашим бойцам в зоне проведения спецоперации. Неравнодушные жители республики своими силами оказывают помощь фронту. Тамара Соседова – военный пенсионер. Вместе с сыном Аркадием, бывшим военным и авиаинженером, она приняла решение внести свои средства на нужды СВО.
На этом этапе подключились добровольцы, которые приняли участие в тендере и выкупили автомобили. Сообща приняли решение ремонтировать технику. Общими усилиями закупили запчасти и перевезли на базу, где проходит окончательная сборка.
Наиль Доминов из Стерлитамакского района вышел на связь с «каскадовцами», которые обучают новобранцев военной медицине и тактике. В Москве у мужчин находится автосервис, в котором готовят машины под эвакуацию раненых. Они также безвозмездно решили внести свой вклад в помощь фронту.