Жители Татышлинского района хотят увековечить память героев благодаря ППМИ

Увековечить память героев всех войн. С такой инициативой выступили в пяти населенных пунктах Татышлинского района. В конкурсе ППМИ-2025 изъявили желание участвовать жители Гарибашево, Майска, Кудашево, Савкияза и Старого Сикияза. Это почти половина всех сельских поселений района.
В одной из самых маленьких деревень, Майске, всего 18 домов. Собственными силами соорудить обелиск жителям не под силу, поэтому они приняли решение попытать удачу и поучаствовать в программе поддержки местных инициатив.
В соседней деревне Савкияз выбрали проект устройства обелиска павшим бойцам Великой Отечественной войны. А гарибашевцы мечтают о появлении Сквера славы и памяти – с проектом вышли повторно. В Старом Сикиязе памятник участникам ВОВ появился во времена Советского Союза, поэтому сегодня ему требуется обновление. Сооружение в селе Верхнекудашево благодаря надлежащему уходу находится в хорошем состоянии, но прилегающая территория требует модернизации.