Жители Татышлинского района хотят увековечить память героев благодаря ППМИ

Увековечить память героев всех войн. С такой инициативой выступили в пяти населенных пунктах Татышлинского района. В конкурсе ППМИ-2025 изъявили желание участвовать жители Гарибашево, Майска, Кудашево, Савкияза и Старого Сикияза. Это почти половина всех сельских поселений района.

В одной из самых маленьких деревень, Майске, всего 18 домов. Собственными силами соорудить обелиск жителям не под силу, поэтому они приняли решение попытать удачу и поучаствовать в программе поддержки местных инициатив.