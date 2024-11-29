Известно, кто заплатит самый большой транспортный налог в Башкирии

Самый большой транспортный налог в Башкортостане заплатит владелец Lamborgini Urus – 293 тысячи рублей. Всего в текущем году в республике у 103 машин повышающий коэффициент, их стоимость составляет больше 10 миллионов рублей.

Если сравнивать с предыдущим налоговым периодом, то доля автомобилей китайских брендов на рынке увеличилась в шесть раз. Наиболее популярные HavalJolion и CheryTiggo. В целом по Башкортостану за 2023 физическим лицам исчислено почти 6,8 млрд рублей имущественных налогов, половина из них приходится на транспорт.