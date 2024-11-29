В Уфе прошла конференция, посвященная финграмотности

В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная финграмотности. В Институте развития образования собрались педагоги, школьники и студенты учебных заведений, научные работники, представители министерств, ведомств и банковского сообщества.

Основное направление работы – формирование финансовой культуры в образовательных организациях. На 11 площадках провели лекции, круглые столы с выставками, подготовленными банками и специалистами в области финансов. Цель конференции – создать условия, способствующие развитию интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов, вовлечь их в научно-исследовательскую, проектную деятельность. Конференция состоялась при поддержке Министерства финансов и Министерства образования Башкортостана.