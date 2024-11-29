В Уфе пройдёт XX Международная спартакиада боевых искусств

В Уфе прошло заключительное рабочее совещание с представителями спортивных федераций по подготовке к XX Международной спартакиаде боевых искусств. Мероприятие пройдет в центре спортивной подготовки республики Римы Баталовой.

Спартакиада стартует 20 декабря и продлится несколько дней. За это время пройдут соревнования различного уровня по 30 видам боевых искусств, спортивных единоборств, национальных видов спорта, адаптивных направлений. Также состоятся мастер-классы. В республике ранее прошли отборочные соревнования на спартакиаду.