Лесопожарные службы Башкирии готовят технику к зимнему хранению

В Башкирии готовят лесопожарную технику к зимнему хранению. По информации Министерства лесного хозяйства республики, хотя пожароопасный сезон закончился, сотрудники продолжают свою работу. Айрат Юсупов, руководитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров, отметил, что сейчас проводится техническое обслуживание и проверка состояния техники, чтобы подготовиться к следующему пожароопасному сезону в 2025 году.

Водители и трактористы занимаются обработкой различных частей оборудования, проверяют его исправность и комплектность. В случае необходимости заменяется масло в двигателе и фильтры дизельного топлива. Работники очистят от воды автозапчасти, а также проверят краны на наличие течей и продуют их сжатым воздухом.

Эти меры помогут сохранить технику и оборудование в рабочем состоянии до наступления следующего пожароопасного периода.