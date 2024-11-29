Глава Башкирии побывал на Хазинском молокозаводе

Планы по реконструкции простаивавшего молокозавода одобрили на «Инвестчасе» в октябре 2019 года и включили проект в перечень приоритетных. В рамках реализации инициативы на площадке провели ремонт производственных помещений, обновили инженерные коммуникации и установили современное оборудование на 160 млн рублей. Общий объём инвестиций из средств республиканского бюджета составил более 38 млн рублей. Муниципалитет также выделил 2,6 млн рублей на возмещение части затрат по погашению лизинговых платежей. Кроме того, инвесторы получили льготный кредит.