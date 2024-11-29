Глава Башкирии побывал на Хазинском молокозаводе

29 ноября Глава Башкирии посетил Краснокамский район и ознакомился с работой производственной площадки Хазинского молокозавода.
Планы по реконструкции простаивавшего молокозавода одобрили на «Инвестчасе» в октябре 2019 года и включили проект в перечень приоритетных. В рамках реализации инициативы на площадке провели ремонт производственных помещений, обновили инженерные коммуникации и установили современное оборудование на 160 млн рублей. Общий объём инвестиций из средств республиканского бюджета составил более 38 млн рублей. Муниципалитет также выделил 2,6 млн рублей на возмещение части затрат по погашению лизинговых платежей. Кроме того, инвесторы получили льготный кредит.
В рамках визита Глава Башкирии ознакомился с технологией производства продукции. Он осмотрел участок приёма сырья, лабораторный комплекс, а также линии по изготовлению молока, кефира творога, сметаны и сливок различной жирности.
Учредитель предприятия Александр Дегтярёв поблагодарил руководство республики за поддержку проекта и рассказал, что для обеспечения загрузки завода ведут переговоры с хозяйствами о поставке дополнительных объёмов сырья. Всего мощности предприятия позволяют перерабатывать до 25 тонн молока в сутки.
Радий Хабиров отметил хорошие перспективы дальнейшего развития производства и предложил представителям завода принять участие в «Инвестчасе» для обсуждения мер поддержки новых инициатив в этой части.
Фото: bashinform.ru