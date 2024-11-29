Участник СВО из Башкирии стал главным героем анимационного проекта

Участник СВО из Башкирии, Герой России Степан Белов стал центральной фигурой в анимационном проекте.

В 14-й серии патриотического проекта «Звезда Героя» рассказывается о жизни жителя Октябрьского. Степан Белов путь от командира танкового взвода до командира роты и начальника штаба танкового батальона.

В возрасте 13 лет, увидев вдохновляющих офицеров, Степан решил стать военным. Он успешно окончил Казанское танковое училище и был направлен в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду в Оренбургской области.

С первых дней СВО Сергей находился на передовой, а его танковая рота проявила выдающееся мужество, уничтожив 20 танков, девять боевых машин и значительное количество противников. 19 декабря 2022 года Президент России Владимир Путин присвоил Степану Белову звание Героя Российской Федерации.

Проект «Звезда Героя» был реализован при поддержке АНО «ИРИ». Серия, посвященная Степану Белову, появилась благодаря его собственным усилиям и поддержке Фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества».