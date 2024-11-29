Бойцы СВО из Башкирии передали экспонаты для краеведческого музея

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров рассказал в своих соцсетях о партии экспонатов, которые они привезли из зоны спецоперации.
Он отметил, что наши бойцы проявляют максимальную заботу о сохранении исторической памяти. Музей пополнился разнообразными экспонатами, среди которых сбитые вражеские дроны, работоспособный старинный патефон с пластинками, бронежилет, тубусы для гранатометов и военные нашивки различных частей наших сил.
Кроме того, инженеры алкинской саперной бригады создали для музея уникальные часы ручной работы. Экспонатов много, и все они прекрасно дополнят выставку, посвященную СВО.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Ришат Мансуров, Vk