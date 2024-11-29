Из Башкирии в зону СВО отправилась группа военнослужащих после отпуска

Бойцы из Башкортостана отправились на Донбасс. Они приезжали на малую родину в отпуск. Эти две недели военнослужащие провели с пользой. Кто-то занимался ремонтом, а кто-то – своим здоровьем.
У воина с позывным «Курай» родился сын. По словам мужчины, весь отпуск он посвятил малышу. Теперь довольный боец готов вернуться в строй. Взял с собой в дорогу не только личные вещи, но и гостинцы сослуживцам.
Сегодня бойцы, отправившиеся служить по контракту в зону СВО, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год. В республике эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам выплачивают 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ.