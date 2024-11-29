В Башкирии установили памятник великой княгине Елизавете Романовой

В Краснокамском районе установили памятник Святой преподобномученице великой княгине Елизавете Романовой. Монумент удалось произвести благодаря помощи меценатов. Официальное открытие памятника состоялось сегодня, 29 ноября, в селе Николо-Березовка.
Руководитель республики отметил, что памятник — отличный пример того, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их наследии и учиться у них.
Радий Хабиров напомнил, что несколько лет назад принял решение навести порядок в центре Николо-Березовки. На эти цели в том числе было привлечено федеральное финансирование. Теперь это место, туристическое, религиозное, святое, расцветает.
Фото: bashinform.ru