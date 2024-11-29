В Башкирии установили памятник великой княгине Елизавете Романовой

В Краснокамском районе установили памятник Святой преподобномученице великой княгине Елизавете Романовой. Монумент удалось произвести благодаря помощи меценатов. Официальное открытие памятника состоялось сегодня, 29 ноября, в селе Николо-Березовка.

Фото №1 - В Башкирии установили памятник великой княгине Елизавете Романовой

Елизавета Федоровна — человек удивительной и, к сожалению, трагической судьбы. В 1992 году ее причислили к лику святых. Свою жизнь она посвятила благотворительности, помощи тем, кто в ней больше всего нуждался. В Николо-Березовке Великая княгиня побывала дважды, в 1910 и 1914 годах она приезжала поклониться иконе Николая Чудотворца. Посещала и другие наши населенные пункты, помогала монастырям и храмам, приютам детей, стариков и инвалидов, учебным заведениям и больницам, музеям и творческим организациям. Я много читал о жизни Елизаветы Федоровны, настолько тронула меня ее история. Поэтому когда общественники и представители церкви вышли с инициативой установить памятник у нас в Башкортостане, я ее поддержал.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Руководитель республики отметил, что памятник — отличный пример того, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их наследии и учиться у них.

Радий Хабиров напомнил, что несколько лет назад принял решение навести порядок в центре Николо-Березовки. На эти цели в том числе было привлечено федеральное финансирование. Теперь это место, туристическое, религиозное, святое, расцветает.

Фото: bashinform.ru

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