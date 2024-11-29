В Госсобрании Башкирии обсудили вопросы поддержки семей

Государственную поддержку семей Башкортостана и перспективы развития обсудили в Доме Госсобрания. Там прошли парламентские слушания – спикеры выступили с докладами на тему господдержки семей, в том числе многодетных в сфере образования, и студенческих с детьми. Обратили внимание и на развитие сообщества молодых семей, медицинской поддержки и улучшения жилищных условий.

В дискуссии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители вузов и органы местного самоуправления. Обсудили и вопрос повышения демографии в стране, в частности, обеспечения роста уровня рождаемости.