В Уфе в детском саду хотят обновить ограждение в рамках ППМИ

Появление нового забора ждут воспитанники и администрация башкирского детского сада №249. Учреждение открылось более 50 лет назад, за это время ремонт на территории не проводился.
В рамках участия в ППМИ-2025 дети сооружают кормушки для птиц, участвуют в выставке рисунков и спортивных мероприятиях. Воспитатели уделяют особое внимание национальному колориту.
Этим летом своими силами инициативная группа уже установила новые металлические ограждения, осталась основная работа – обновить забор по периметру. Часть средств – порядка 3% от необходимой суммы – уже собрана.