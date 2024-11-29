В Уфе в детском саду хотят обновить ограждение в рамках ППМИ

Появление нового забора ждут воспитанники и администрация башкирского детского сада №249. Учреждение открылось более 50 лет назад, за это время ремонт на территории не проводился.

В рамках участия в ППМИ-2025 дети сооружают кормушки для птиц, участвуют в выставке рисунков и спортивных мероприятиях. Воспитатели уделяют особое внимание национальному колориту.