На железной дороге Башкирии загорелся вагон с деревянными шпалами

В Башкирии произошел пожар в грузовом вагоне, в котором находились деревянные шпалы. Инцидент произошел рядом с селом Гафури в Буздякском районе на железной дороге, когда поезд следовал по маршруту Кандры — Дема. По информации МЧС республики, состав состоит из 59 вагонов. Пожарные и волонтеры оперативно прибыли на место и отцепили горящий вагон.
Площадь возгорания составила 15 кв.м. Пожар удалось оперативно ликвидировать. К счастью, пострадавших нет. Движение поездов не нарушено.
Фото: МЧС по РБ.