На железной дороге Башкирии загорелся вагон с деревянными шпалами

В Башкирии произошел пожар в грузовом вагоне, в котором находились деревянные шпалы. Инцидент произошел рядом с селом Гафури в Буздякском районе на железной дороге, когда поезд следовал по маршруту Кандры — Дема. По информации МЧС республики, состав состоит из 59 вагонов. Пожарные и волонтеры оперативно прибыли на место и отцепили горящий вагон.