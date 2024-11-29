Театр в Салавате представил премьеру спектакля «В ночь лунного затмения»

Новое слово. Русский молодежный театр города Салавата представил премьеру спектакля «В ночь лунного затмения» по одноименной пьесе Мустая Карима. При этом творческая команда решила не пользоваться уже имеющимся литературным переводом на русский язык произведения башкирского классика. Режиссер-постановщик Равиль Хакимов решил сам перевести пьесу, чтобы постараться передать все детали задумки автора.

Пьесу «В ночь лунного затмения» ставили несколько сотен раз не только российские театры, но и зарубежные. Сюжет о двух влюбленных, не пожелавших следовать обычаю, разлучающему их, нашел отклик у зрителей во многих странах. Свою постановку Русский молодежный театр приурочил к 105-летию со дня рождения Мустая Карима. Дочь поэта и писателя Альфия Каримова высоко оценила работу.