В Уфе участник СВО выступил комментатором хоккейного матча

Ведущий объяснил воину, как будет вестись трансляция, а также рассказал о сути их беседы в прямом эфире. В настоящее время уроженец Уфимского района находится в отпуске и перед выходом на связь со зрителями испытывал волнение. За свою любимую команду он болеет с 2008 года.