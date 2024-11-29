В Уфе участник СВО выступил комментатором хоккейного матча

Мечта сбылась. Участник спецоперации Рустем Минуллин впервые комментировал хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем». Перед началом игры спортивный комментатор БСТ Дмитрий Каретко показал бойцу полка «Башкортостан» выездную студию и оборудование.
Ведущий объяснил воину, как будет вестись трансляция, а также рассказал о сути их беседы в прямом эфире. В настоящее время уроженец Уфимского района находится в отпуске и перед выходом на связь со зрителями испытывал волнение. За свою любимую команду он болеет с 2008 года.