ГАИ Уфы запускает массовые проверки водителей

ГАИ Уфы информирует о проведении массовых рейдов, которые состоятся сегодня и завтра, 29 и 30 ноября. В госавтоинспекции объяснили, что эти мероприятия направлены на предотвращение нарушений правил дорожного движения и борьбу с управлением автомобилями в состоянии опьянения, а также с незаконной перевозкой детей и пассажиров.
Жителей Башкирии просят сообщать о случаях серьезных нарушений ПДД, как со стороны водителей, так и пешеходов, по горячей линии МВД по РБ или в телеграм-чат ГАИ: 8 (347) 279-32-92 или @GIBDDRB_02bot.