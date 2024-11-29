ГАИ Уфы запускает массовые проверки водителей

ГАИ Уфы информирует о проведении массовых рейдов, которые состоятся сегодня и завтра, 29 и 30 ноября. В госавтоинспекции объяснили, что эти мероприятия направлены на предотвращение нарушений правил дорожного движения и борьбу с управлением автомобилями в состоянии опьянения, а также с незаконной перевозкой детей и пассажиров.