Стало известно, когда в Уфе полностью откроют Шакшинский мост

К концу года будет запущено движение по всей ширине Шакшинского моста. Об этом в ходе пресс-конференции заявили представители Минтранса республики. На ней подвели итоги работы ведомства. Так, по предварительным итогам, в 2024 году по республиканской программе ремонта «фонящих» дорог новый вид обрела 51 дорога, общая протяженность — 112 км.