Стало известно, когда в Уфе полностью откроют Шакшинский мост

К концу года будет запущено движение по всей ширине Шакшинского моста. Об этом в ходе пресс-конференции заявили представители Минтранса республики. На ней подвели итоги работы ведомства. Так, по предварительным итогам, в 2024 году по республиканской программе ремонта «фонящих» дорог новый вид обрела 51 дорога, общая протяженность — 112 км.
Также подвели итоги участия республики в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». За 6 лет отремонтировано 1700 км дорог. Министерство держит ситуацию на контроле.
Что касается Шакшинского моста, то там работа идет в две смены, работают ежедневно порядка 120 человек. Часть моста уже открыли для движения.