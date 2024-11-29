ВК «Динамо-Урал» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в домашнем матче

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» принимал накануне на своей площадке «Кузбасс» из Кемерово в рамках российской суперлиги. Башкирская команда сначала уступила в первом сете, но сумела сравнять счет. Однако в третьей партии сильнее снова были гости.

Уфимской команде удалось во второй раз сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, в котором «Динамо-Урал» забрал победу в матче — 3:2. У башкирской команды после 13 туров 9 побед, и она сохраняет за собой пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Очень тяжелая, очень вымученная, но победа. Очень рад, что перед Новым годом мы последнюю домашнюю игру для болельщиков наших подарили. Такую эмоциональную, тяжелую, но она победа.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»

Немножко были какие-то у нас качели. Мы то играли хорошо, то где-то проваливались. Но опять же стоит отметить, сегодня «Кузбасс» хорошо играл. Очень рады победе. Что получилось болельщиков порадовать.

Кирилл Урсов, доигровщик ВК «Динамо-Урал»
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