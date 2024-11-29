ВК «Динамо-Урал» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в домашнем матче

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» принимал накануне на своей площадке «Кузбасс» из Кемерово в рамках российской суперлиги. Башкирская команда сначала уступила в первом сете, но сумела сравнять счет. Однако в третьей партии сильнее снова были гости.

Уфимской команде удалось во второй раз сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, в котором «Динамо-Урал» забрал победу в матче — 3:2. У башкирской команды после 13 туров 9 побед, и она сохраняет за собой пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги.