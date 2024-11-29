В Башкирии прошел чемпионат по спортивной акробатике памяти Марата Шамигулова

В Уфе прошли Чемпионат и Первенство республики по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера РСФСР Марата Шамигулова. Центр гимнастики собрал около 300 представителей из Салавата, Октябрьского, Благовещенска и Уфы. Акробаты выступали в 7-ми возрастных категориях.

Спортивная акробатика — вид спорта, где атлеты выступают в парах или группах. Одним из главных элементов является сохранение равновесия.

Годы тренировок приносят свои плоды. На церемонии открытия турнира акробатам присвоили разряд кандидатов в мастера спорта.

Спустя 28 лет Уфа вновь стала местом проведения турнира по спортивной акробатике памяти Марата Абдулловича Шамигулова. На соревнованиях присутствовали члены семьи и воспитанники легендарного тренера.

Вот что привил: любовь к спорту, любовь к друзьям, любовь к жизни. Правильно воспитывал нас всех.

Ирина Градусова, ветеран спорта

К сожалению, я сам его не застал. Дело в том, что родился я после его смерти, но по рассказам всех воспитанников, которые постоянно собирались у нас дома, я прекрасно понимаю, что это за был человек, что это за был человек-глыба. Человек, который создал фактически спортивную акробатику.

Руслан Шамигулов, внук Марата Шамигулова

Рания Гафарова и Милена Садыкова выступают в паре только год. Ранее они успели проверить свои силы на региональном старте, где одержали победу. Это их вторые соревнования. В скором времени они планируют принять участие уже во всероссийском турнире.

У меня подруга ходила, я решила попробовать, и мне понравилось. Занимается третий год.

Рания Гафарова, участница чемпионата и первенства Республики Башкортостан по спортивной акробатике

Лично для меня выступать одной — это страшно. Поэтому я пришла именно в этот спорт, она меня тоже очень сильно поддерживает, и я её.

Милена Садыкова, участница чемпионата и первенства Республики Башкортостан по спортивной акробатике

С номерами выступали акробаты от 8 лет и старше в двойках, тройках и четвёрках. Здесь, как говорят сами спортсмены, прежде всего необходимо взаимопонимание.

Фото №1 - В Башкирии прошел чемпионат по спортивной акробатике памяти Марата Шамигулова

Самое главное — это взаимопонимание четвёрки. Если не будет взаимопонимания и взаимосоглашения, то четвёрка не сможет работать вместе.

Раян Рахимкулов, участник первенства и чемпионата Республики Башкортостан по спортивной акробатике

Эти соревнования позволят сформировать команду для участия в окружном турнире. Башкирские акробаты выступят на первенстве Приволжского федерального округа в следующем году.

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