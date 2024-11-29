В Башкирии прошел чемпионат по спортивной акробатике памяти Марата Шамигулова

К сожалению, я сам его не застал. Дело в том, что родился я после его смерти, но по рассказам всех воспитанников, которые постоянно собирались у нас дома, я прекрасно понимаю, что это за был человек, что это за был человек-глыба. Человек, который создал фактически спортивную акробатику.

Руслан Шамигулов, внук Марата Шамигулова