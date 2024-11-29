В Башкирии прошел чемпионат по спортивной акробатике памяти Марата Шамигулова

В Уфе прошли Чемпионат и Первенство республики по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера РСФСР Марата Шамигулова. Центр гимнастики собрал около 300 представителей из Салавата, Октябрьского, Благовещенска и Уфы. Акробаты выступали в 7-ми возрастных категориях.
Спортивная акробатика — вид спорта, где атлеты выступают в парах или группах. Одним из главных элементов является сохранение равновесия.
Годы тренировок приносят свои плоды. На церемонии открытия турнира акробатам присвоили разряд кандидатов в мастера спорта.
Спустя 28 лет Уфа вновь стала местом проведения турнира по спортивной акробатике памяти Марата Абдулловича Шамигулова. На соревнованиях присутствовали члены семьи и воспитанники легендарного тренера.
Рания Гафарова и Милена Садыкова выступают в паре только год. Ранее они успели проверить свои силы на региональном старте, где одержали победу. Это их вторые соревнования. В скором времени они планируют принять участие уже во всероссийском турнире.
С номерами выступали акробаты от 8 лет и старше в двойках, тройках и четвёрках. Здесь, как говорят сами спортсмены, прежде всего необходимо взаимопонимание.
Эти соревнования позволят сформировать команду для участия в окружном турнире. Башкирские акробаты выступят на первенстве Приволжского федерального округа в следующем году.