В Башкирии открыли памятник мученице Елизавете Фёдоровне

Еще один объект в рамках развития исторического архитектурного комплекса. В одном из самых старых русских поселений Башкортостана Николо-Березовке сегодня открыли памятник Святой преподобномученице Елизавете Романовой. В открытии памятного объекта в рамках рабочей поездки в Краснокамский район участие принял и глава республики. Начался же визит Радия Хабирова на северо-запад республики с посещения предприятия перерабатывающей промышленности.

Заменили все коммуникации, установили новейшее оборудование, запустили современные технологические линии. Остались от старого предприятия лишь стены. Главе республики рассказывают о модернизации Хазинского молокозавода. В 2018-м его реконструкцию включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов, а ещё через год предприниматели стали участниками «Инвестчаса» с Радием Хабировым.

Общий объём инвестиций превысил 140 миллионов рублей. Порядка 40 миллионов составила господдержка. Реконструкция завода прежде всего позволила увеличить его производственную мощность. Теперь здесь могут перерабатывать до 20 тонн сырого молока в сутки. В ассортименте: сливки, кефир, катык, сметана, творог и сливочное масло.

Такие предприятия производят качественную натуральную продукцию. Хазинский молокозавод обеспечивает ей север Башкортостана. Это пример успешно реализованного инвестпроекта. Если ребята планируют развиваться дальше, республика готова оказать им необходимую поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А в центре Краснокамского района главу республики встречают по народным традициям. Николо-Березовка — одно из самых старых русских поселений в Башкортостане, основано в 1550 году купцом Строгановым. Существует легенда, что 474 года назад проплывавшим по реке Каме мимо этих мест явилось знамение остановиться.

На месте обретения иконы и была построена Никольская церковь. Она несколько раз горела и восстанавливалась, в 1816 году — уже в камне. Сегодня это территория Николо-Березовского архитектурного комплекса. В этом году здесь появился новый арт-объект «Ладья Строгановых», который как раз посвящён основателям села. Радий Хабиров ознакомился с достопримечательностями и принял участие в открытии памятника Великой княгине Елизавете Романовой.

Почитаемая в Русской Православной Церкви как преподобномученица, она приезжала сюда поклониться чудотворной иконе в 1910 и 1914 годах. Елизавета Фёдоровна открывала и обустраивала больницы для крестьян, приюты для бедных, проводила ярмарки в пользу нуждающихся, помогала врачам.

Её судьба настолько сильно тронула меня лично, что, когда мне довелось быть в Иерусалиме, я специально посетил храм Марии Магдалины, чтобы почтить память этого удивительного человека. И когда возникла инициатива создания памятника Елизавете Фёдоровне в Николо-Берёзовке, где она была два раза, мы с радостью в душе поддержали этот проект. Всех поздравляю! Это самый настоящий пример того, как надо помнить великих людей нашей страны, заботиться об их памяти и учиться у них. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Осмотрел сегодня глава республики и обновлённый Дворец молодёжи. После капитального ремонта здесь появился современный спортивный зал, креативные пространства, игровая комната, коворкинг, медиа-студия.

Современный Дворец станет местом притяжения для детей и подростков Краснокамского района, где будут проходить образовательные, культурные и общественные молодежные мероприятия. Во время посещения объекта глава Башкортостана пообщался и с участниками проекта «За честь Родины!», который реализуют в муниципалитете с 2007 года. Инициатива направлена на выявление, развитие, поддержку и поощрение одарённых детей, а также патриотическое воспитание.

Во Дворце молодёжи Радий Хабиров встретился с волонтёрами, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд СВО. Руководитель региона отметил важность таких инициатив.

В октябре 2024 года в парке Победы райцентра состоялось открытие закладного камня в честь героев-земляков, участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Позже на этом месте установят обелиск.