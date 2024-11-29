Боец из Башкирии обучает собаку для выполнения боевых заданий на СВО

Военнослужащий одного из башкирских батальонов готовит собаку для выполнения боевых задач. Собаку мужчина завёл специально, чтобы возить с собой на спецоперацию. Несколько месяцев она уже была там. Сейчас здесь с ней работает кинолог, обучая искать взрывчатые вещества.
В его случае беспрекословное выполнение команды — вопрос жизни и смерти. Ведь после обучения показывать свои навыки псу по кличке Дик придется уже в боевой обстановке. Сейчас с поиском потенциальной взрывчатки хвостатый справляется неплохо. Но этого недостаточно.
Каждый успех — результат кропотливой работы. Обучение спецкомандам Дик проходит пока два месяца. Но нужно не меньше полугода. Все этапы дрессировки кинолог снимает на видео, чтобы лучше видеть прогресс животного и заодно делиться результатом с хозяином.
Владелец собаки — боец с позывным «Брюс». На СВО мужчина ушел добровольцем в прошлом году. Бывший водитель «Башавтотранса» даже не служил в армии. Однако, говорит, не мог остаться в стороне. Не так давно на боевом задании мужчина спас жизнь своему командиру. После того как в подразделении появится четвероногий боец, спасенных солдат должно стать гораздо больше, уверен он.
История «Брюса» и его верного друга Дика стала известна широкой общественности благодаря сотруднику БСТ, а ныне бойцу с позывным «Журналист». Он рассказал о четырехлапом солдате в своем телеграм-канале. На записи видно, как пёс мужественно переносит взрывы снарядов вокруг.
Сейчас собаку обучает профессиональный кинолог, который имеет опыт подготовки животных для спецподразделений.
Зона боевых действий буквально усеяна взрывчаткой. Как подчеркивает хозяин собаки, в первую очередь они готовят к себе в подразделение напарника, который будет находить опасные участки на пути продвижения бойцов. И крайне важно, чтобы он смог спасать не только жизни солдат, но и сохранить свою собственную.