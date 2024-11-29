Боец из Башкирии обучает собаку для выполнения боевых заданий на СВО

Военнослужащий одного из башкирских батальонов готовит собаку для выполнения боевых задач. Собаку мужчина завёл специально, чтобы возить с собой на спецоперацию. Несколько месяцев она уже была там. Сейчас здесь с ней работает кинолог, обучая искать взрывчатые вещества.

В его случае беспрекословное выполнение команды — вопрос жизни и смерти. Ведь после обучения показывать свои навыки псу по кличке Дик придется уже в боевой обстановке. Сейчас с поиском потенциальной взрывчатки хвостатый справляется неплохо. Но этого недостаточно.

Каждый успех — результат кропотливой работы. Обучение спецкомандам Дик проходит пока два месяца. Но нужно не меньше полугода. Все этапы дрессировки кинолог снимает на видео, чтобы лучше видеть прогресс животного и заодно делиться результатом с хозяином.

Владелец собаки — боец с позывным «Брюс». На СВО мужчина ушел добровольцем в прошлом году. Бывший водитель «Башавтотранса» даже не служил в армии. Однако, говорит, не мог остаться в стороне. Не так давно на боевом задании мужчина спас жизнь своему командиру. После того как в подразделении появится четвероногий боец, спасенных солдат должно стать гораздо больше, уверен он.

История «Брюса» и его верного друга Дика стала известна широкой общественности благодаря сотруднику БСТ, а ныне бойцу с позывным «Журналист». Он рассказал о четырехлапом солдате в своем телеграм-канале. На записи видно, как пёс мужественно переносит взрывы снарядов вокруг.

Сейчас собаку обучает профессиональный кинолог, который имеет опыт подготовки животных для спецподразделений.