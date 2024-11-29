В Уфе открылся конгресс, посвященный лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Вручение нового кардиомодуля и уникальные кадры операции, технология которой получила патент. На четвертом Евразийском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний состоялись знаковые события, определяющие развитие современной кардиологии на ближайшие годы. Ключи из рук передвижного модуля главврачу кардиоцентра вручил исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.
В уфимском Конгресс-холле 1,5 тысячи специалистов России, стран СНГ, Китая, Бразилии, Австрии и арабских стран в течение двух дней будут делиться с коллегами своим опытом и принимать участие в обучающих семинарах.
Значимый момент в медицинской практике кардиоцентра. Теперь помощь будет доступна большему количеству людей в отдаленных районах республики. Второй передвижной модуль с современной аппаратурой поможет оперативнее выявлять сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях. За всё время в одном кардиомодуле обследовали более 20 тысяч пациентов.
Следующий этап — открытие в кардиоцентре нового корпуса. Современная кардиология не стоит на месте — наши врачи опробовали новую методику профилактики ишемического инсульта. Пережав сонную артерию на 10 минут, удалили длинные образования в кровеносных сосудах и восстановили доступ крови к головному мозгу. Это безопасная и технически простая операция.
Снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения — приоритетное направление в работе министерств здравоохранения республики и страны. Башкортостан открыт для обмена опытом и плодотворного сотрудничества с коллегами из разных точек мира. Яркий пример тому — полторы тысячи участников конгресса.
Многие из приглашенных гостей и спикеров уже знакомы со столицей и поддерживают крепкое сотрудничество даже на расстоянии. О том, как с помощью лазера можно увидеть сердечные сосуды изнутри, поделился гость из Китайской Народной Республики. По этому молодому, активно развивающемуся направлению проведено более 50 тысяч исследований.
А делегация из Казахстана этим летом принимала уфимских коллег-кардиологов у себя в Таразе. Главная причина их визита — интерес к работе, налаженной в Башкортостане.
Также на пленарном заседании наградили врачей за большой вклад в развитие медицины и кардиологической службы республики. За два дня участники Евразийского конгресса ознакомятся с достижениями отечественной и зарубежной медицинской промышленности, посетят мастер-классы и секционные заседания.