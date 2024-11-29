В Уфе открылся конгресс, посвященный лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Вручение нового кардиомодуля и уникальные кадры операции, технология которой получила патент. На четвертом Евразийском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний состоялись знаковые события, определяющие развитие современной кардиологии на ближайшие годы. Ключи из рук передвижного модуля главврачу кардиоцентра вручил исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

В уфимском Конгресс-холле 1,5 тысячи специалистов России, стран СНГ, Китая, Бразилии, Австрии и арабских стран в течение двух дней будут делиться с коллегами своим опытом и принимать участие в обучающих семинарах.

Значимый момент в медицинской практике кардиоцентра. Теперь помощь будет доступна большему количеству людей в отдаленных районах республики. Второй передвижной модуль с современной аппаратурой поможет оперативнее выявлять сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях. За всё время в одном кардиомодуле обследовали более 20 тысяч пациентов.

Следующий этап — открытие в кардиоцентре нового корпуса. Современная кардиология не стоит на месте — наши врачи опробовали новую методику профилактики ишемического инсульта. Пережав сонную артерию на 10 минут, удалили длинные образования в кровеносных сосудах и восстановили доступ крови к головному мозгу. Это безопасная и технически простая операция.

Снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения — приоритетное направление в работе министерств здравоохранения республики и страны. Башкортостан открыт для обмена опытом и плодотворного сотрудничества с коллегами из разных точек мира. Яркий пример тому — полторы тысячи участников конгресса.

Многие из приглашенных гостей и спикеров уже знакомы со столицей и поддерживают крепкое сотрудничество даже на расстоянии. О том, как с помощью лазера можно увидеть сердечные сосуды изнутри, поделился гость из Китайской Народной Республики. По этому молодому, активно развивающемуся направлению проведено более 50 тысяч исследований.

Я здесь впервые, но наши аспиранты и профессора часто приезжают в Уфу. Сотрудничество с вашими кардиологами и башкирским медицинским университетом развивается уже больше 10 лет, началось это с ШОС и БРИКС в 2015 году. Больше 30 студентов учатся по программам аспирантуры у нас, в Харбинском университете. Очень хорошие результаты, мы надеемся на углубление плодотворного сотрудничества в будущем. Хайбо Цзя, член Европейской ассоциации кардиологов, вице-президент второго аффилированного госпиталя Харбинского медицинского университета /КНР/

А делегация из Казахстана этим летом принимала уфимских коллег-кардиологов у себя в Таразе. Главная причина их визита — интерес к работе, налаженной в Башкортостане.

Хотелось бы именно по сердечной недостаточности посмотреть. Тем более у вас, мы слышали, есть служба управления кардиологическими рисками. Этой службы, например, у нас нет. Мне очень интересно посмотреть, как это работает, какова цель и что ожидается в итоге получить. Алмас Бегдилдаев, заведующий кардиологическим отделением научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии /Казахстан/