В Уфе обсудили формирование единого образовательного пространства

В Башгоспедуниверситете прошел Национальный педагогический форум. Его участниками стали представители ведущих вузов страны. Также завершился очный этап Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». В столицу Башкортостана приехали представители 15 династий из 13 регионов страны — от Запорожской области до Алтайского края.

На сцене — представители педагогических династий, чей трудовой стаж в совокупности составляет не менее 150 лет. С вековым опытом за плечами участники всероссийского конкурса рассказывали о профессиональном пути и семейных традициях, делились методами обучения, воспитания и развития детей. И каждое выступление — как еще одна ступень для педагогической работы.

Сегодня педагогический университет стал такой всероссийской площадкой, потому что было много регионов, в том числе и наши новые территории. Одни из важнейших тем были: изучение русского языка, изучение родных языков. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

В Башгоспедуниверситете второй год работают над системой определения уровня языковой и социальной адаптации детей мигрантов, которые учатся в российских школах. В этом направлении сотрудничают с государственным институтом русского языка имени Пушкина.

Башгосупедуниверситет готовит педагогов для разных регионов России и других стран, причем учителей как русского, так и других языков. Специалисты тестируют навыки коллег. Проводят курсы повышения квалификации.