В Уфе прошёл рок-фестиваль «Дэрвиш рух»

Тысячи зрителей и исполнители со всей республики собрались во Дворце борьбы. Недавно открывшийся комплекс выбрали площадкой для масштабнейшего концерта башкирского рока. А у этого явления богатая, многолетняя история.
Исполнителей в этот вечер было больше, чем людей, находившихся на сцене. Песню «Урал Байлыгы» пел весь многотысячный зал. Это та композиция, про которую можно сказать: классика башкирского рока. Участники легендарной группы «Дервиш Хан» в 89-ом стали первопроходцами. И вот, спустя 35 лет, они всё также живут в сердцах слушателей, а дело продолжает уже новый состав. Вместе с ещё десятком рок-групп со всей республики.
Со сцены звучали и вечные хиты, и новые композиции ещё молодых групп. Рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы» стал площадкой, где соединилось богатое наследие с амбициозным настоящим. Вместе с артистами тысячи зрителей радовались, плакали, вспоминали. В этот вечер каждый мог дать волю своим эмоциям.
Но не все, к сожалению, кого так хотелось услышать, могли появиться на этой сцене. Многих участников легендарных рок-групп «Рух» и «Дервиш Хан» уже нет в живых. Дим Кулахметов, Ирек Атанов и Газинур Биктимиров посмертно удостоены званий народных артистов республики. Награды за них получали родные.
И, наверное, мало кто тогда предполагал, что спустя столько лет по их стопам пойдут десятки коллективов, сохранивших такое явление, как «башкирский рок». И уже тем более едва ли можно было предсказать, что спустя столько лет среди многотысячной толпы дети, стоя в первых рядах, будут восклицать.