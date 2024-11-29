В Уфе прошёл рок-фестиваль «Дэрвиш рух»

Тысячи зрителей и исполнители со всей республики собрались во Дворце борьбы. Недавно открывшийся комплекс выбрали площадкой для масштабнейшего концерта башкирского рока. А у этого явления богатая, многолетняя история.

Исполнителей в этот вечер было больше, чем людей, находившихся на сцене. Песню «Урал Байлыгы» пел весь многотысячный зал. Это та композиция, про которую можно сказать: классика башкирского рока. Участники легендарной группы «Дервиш Хан» в 89-ом стали первопроходцами. И вот, спустя 35 лет, они всё также живут в сердцах слушателей, а дело продолжает уже новый состав. Вместе с ещё десятком рок-групп со всей республики.

Со сцены звучали и вечные хиты, и новые композиции ещё молодых групп. Рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы» стал площадкой, где соединилось богатое наследие с амбициозным настоящим. Вместе с артистами тысячи зрителей радовались, плакали, вспоминали. В этот вечер каждый мог дать волю своим эмоциям.

Но не все, к сожалению, кого так хотелось услышать, могли появиться на этой сцене. Многих участников легендарных рок-групп «Рух» и «Дервиш Хан» уже нет в живых. Дим Кулахметов, Ирек Атанов и Газинур Биктимиров посмертно удостоены званий народных артистов республики. Награды за них получали родные.