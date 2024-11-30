Башкирия активно поддерживает молодых учёных

Башкирия стала первой в рейтинге региональных мер поддержки молодых учёных. Об этом сообщил глава региона.

Фото №1 - Башкирия активно поддерживает молодых учёных

Итоги рейтинга озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в рамках работы IV Конгресса молодых учёных в центре «Сириус».

На результаты рейтингования повлияли несколько показателей. Во-первых, Башкортостан вошёл в число регионов с наибольшим количеством учёных младше 40 лет. Во-вторых, в республике есть лучшие условия по жилищным программам. Кроме того, регион один из лидеров по программам грантовой поддержки исследований. В итоге Башкирия набрала наиболее высокую сумму баллов.

В Башкортостане — более 2 тысяч молодых учёных. За два года более 130 из них улучшили жилищные условия, 498 человек прошли стажировки — на эти цели мы ежегодно выделяем 200 млн рублей. За последние три года в регионе открылись 18 молодёжных лабораторий, которые работают над новыми технологическими решениями. Всего за последние 3 года из бюджета Башкортостана мы выделили более 850 млн рублей на поддержку науки. И эту работу будем продолжать. Наша задача — чтобы каждый из наших молодых учёных ощутил на себе нашу заботу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: Глава Республики Башкортостан.

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