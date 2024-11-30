Башкирия активно поддерживает молодых учёных

В Башкортостане — более 2 тысяч молодых учёных. За два года более 130 из них улучшили жилищные условия, 498 человек прошли стажировки — на эти цели мы ежегодно выделяем 200 млн рублей. За последние три года в регионе открылись 18 молодёжных лабораторий, которые работают над новыми технологическими решениями. Всего за последние 3 года из бюджета Башкортостана мы выделили более 850 млн рублей на поддержку науки. И эту работу будем продолжать. Наша задача — чтобы каждый из наших молодых учёных ощутил на себе нашу заботу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан