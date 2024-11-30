Башкирия активно поддерживает молодых учёных

Башкирия стала первой в рейтинге региональных мер поддержки молодых учёных. Об этом сообщил глава региона.
Итоги рейтинга озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в рамках работы IV Конгресса молодых учёных в центре «Сириус».
На результаты рейтингования повлияли несколько показателей. Во-первых, Башкортостан вошёл в число регионов с наибольшим количеством учёных младше 40 лет. Во-вторых, в республике есть лучшие условия по жилищным программам. Кроме того, регион один из лидеров по программам грантовой поддержки исследований. В итоге Башкирия набрала наиболее высокую сумму баллов.
Фото: Глава Республики Башкортостан.