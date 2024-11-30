В Уфе остановили 7 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки зарегистрировано 46 аварий, в которых пострадали 5 человек. Пресечено 346 нарушений ПДД, в которых зафиксировано 53 нарушений правил ремней безопасности, 34 водителя не уступили дорогу пешеходам, в 11 случаях не соблюдали правила перевозки детей-пассажиров. За нарушение требований ПДД привлечены к ответственности 18 пешеходов.