В Уфе ищут водителя, который сбил пешехода

29 ноября в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Подробности рассказали в ГАИ.
Около восьми часов вечера у дома №68/2 по проспекту Октября неизвестный водитель допустил наезд на 17-летнего подростка, который передвигался по тротуару. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Сам водитель с места происшествия скрылся.
Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просит позвонить по телефонам 02, 8 347 237 02 02 или 8 917 144 85 02. Конфиденциальность гарантируется.