В Уфе ищут водителя, который сбил пешехода

29 ноября в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Подробности рассказали в ГАИ.

Около восьми часов вечера у дома №68/2 по проспекту Октября неизвестный водитель допустил наезд на 17-летнего подростка, который передвигался по тротуару. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Сам водитель с места происшествия скрылся.