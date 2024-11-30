В Башкирии ребёнок спас отца, который провалился под лёд

В Башкирии 9-летний ребёнок спас 34-летнего отца, который провалился под лёд. Подробности случившегося рассказали в МЧС.

Отец с сыном решил добраться до деревни Новоянсаитово в Караидельском районе по тонкому льду реки Уфа. В какой-то момент лёд не выдержал веса взрослого мужчины. Мальчик сразу набрал 112 и обратился за помощью. На место происшествия прибежали жители деревни. Трое мужчин бросили в реку и спасли тонущего отца.