Глава Башкирии встретился с участниками СВО в Благовещенске

Бойцы находятся сейчас на Родине в краткосрочном отпуске, кто-то проходит лечение после полученных ранений. Радий Хабиров подчеркнул: если бойцам понадобится реабилитация, то республика окажет в этом вопросе всю необходимую помощь.

Военнослужащие также попросили руководителя региона рассмотреть вопрос лечения в больницах по всей республике, на что Радий Хабиров пообещал провести с Минздравом Башкирии соответствующую беседу. Также бойцы поблагодарили республики за гуманитарные конвои в зону спецоперации: Башкирия за все время отправила уже 138 групп с гуманитарной помощью со всего региона.







