Глава Башкирии встретился с участниками СВО в Благовещенске

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с участниками СВО в Благовещенске. В ходе беседы бойцы обсудили с руководителем республики вопросы поддержки семей военнослужащих. 

Фото №1 - Глава Башкирии встретился с участниками СВО в Благовещенске

Бойцы находятся сейчас на Родине в краткосрочном отпуске, кто-то проходит лечение после полученных ранений. Радий Хабиров подчеркнул: если бойцам понадобится реабилитация, то республика окажет в этом вопросе всю необходимую помощь. 

Военнослужащие также попросили руководителя региона рассмотреть вопрос лечения в больницах по всей республике, на что Радий Хабиров пообещал провести с Минздравом Башкирии соответствующую беседу. Также бойцы поблагодарили республики за гуманитарные конвои в зону спецоперации: Башкирия за все время отправила уже 138 групп с гуманитарной помощью со всего региона. 



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