В Башкирии запустили один из крупнейших логистических комплексов OZON

Сегодня, 30 ноября, Глава Башкирии запустил крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании OZON.

Фото №1 - В Башкирии запустили один из крупнейших логистических комплексов OZON

Доставка товаров маркетплейса внутри региона станет удобнее и быстрее. Открытие комплекса также снизит для местных предпринимателей затраты на поставку товаров.

На церемонии открытия ввели в эксплуатацию первый и второй блоки общей площадью около 60 тысяч кв.м. Третий блок планируют запустить в начале 2025 года. Площадь оптово-распределительного центра составит 93 тысячи кв.м. Объём инвестиций в строительство уже превысил 6 млрд рублей. Комплекс предназначен для хранения и сортировки продуктов питания и непродовольственных товаров с их последующей отправкой клиентам маркетплейса OZON.

Это долгожданное и очень приятное событие. Буквально год назад, когда мы закладывали первый камень, здесь было поле. А теперь появилась очередная точка экономического роста для Благовещенска. Мы понимаем, каким мощным драйвером для развития малого и среднего предпринимательства является этот комплекс. Компания «Ромекс Групп» выполнила все свои обязательства. Это наш надёжный партнер, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с вами. Со стороны республики мы предоставили все необходимые меры поддержки этого крупного инвестиционного проекта. Он получил статус приоритетного со всеми сопутствующими преференциями. Теперь управленческой команде республики и Благовещенска предстоит большая работа, чтобы вокруг этого центра семимильными шагами начал развиваться бизнес.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что масштабный современный логистический комплекс станет важной частью экономики Благовещенска и республики в целом.

Создание этого центра стало возможным благодаря нашей совместной работе на всех уровнях. И это ещё раз доказывает, что вместе мы сможем достичь самых высоких результатов. Открытие комплекса — это не только почти 3 000 новых рабочих мест с достойной заработной платой и серьёзные инвестиции. Это прежде всего уверенность в том, что Благовещенск продолжит развиваться, становясь привлекательным для жизни городом.

Анна Карабанова, глава администрации Благовещенского района

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти OZON Владимир Гончаревич рассказал об уникальном объёме мер поддержки бизнеса, которые предоставляют в Башкортостане.

Этот комплекс, наверное, не был бы построен так быстро, если бы не беспрецедентные меры поддержки и заботы о бизнесе, понимание того, как он работает и что необходимо сделать. Мы в очень короткий срок стали резидентами территории опережающего развития «Благовещенск», и смогли быстро реализовать один из лучших наших проектов — современный, высокотехнологичный комплекс. Такую последовательную заботу об инвесторе можно встретить не во всех регионах России. Мы со своей стороны берём на себя обязательство продолжать развивать экономику республики, делать жизнь наших покупателей лучше. Приглашаем вместе с нами становиться предпринимателями и бизнесменами.

Владимир Гончаревич, директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти OZON

Президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко отметил, что с вводом в строй оптово-распределительного центра в Благовещенске взаимодействие холдинга с Башкортостаном не заканчивается.

Когда мы заходили в республику, нам обещали беспрецедентные меры поддержки. И мы их на себе ощутили, в том числе в части разрешительной документации, предоставления технических условий, земельного участка, субсидий. Этот сложнейший объект невозможно было бы реализовать без поддержки Главы республики. И вместе со строителями, органами власти мы справились. Башкортостан стал для нас родным, и останавливаться на этом мы точно не собираемся. Буквально через квартал мы сдадим третью очередь этого комплекса, строим планы по реализации в регионе других масштабных проектов.

Алексей Прокопенко, президент группы компаний «Ромекс»

После церемонии открытия Глава Башкортостана осмотрел площадки нового центра. Владимир Гончаревич отметил, что на территории комплекса планируется оказание услуг фулфилмента. Это процесс обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до получения покупки. Он включает в себя хранение товаров на складе, их сборку, упаковку, маркировку, проверку качества, доставку и работу с возвратами. Объём инвестиций в этот проект составит 3,2 млрд рублей.

Всего на территории республики действуют 1 742 пункта выдачи заказов. А на маркетплейсе OZON зарегистрировались уже более 24 тысяч продавцов из Башкортостана. С открытием логистического комплекса их число будет расти.

Фото: bashinform.ru

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