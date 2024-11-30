В Башкирии запустили один из крупнейших логистических комплексов OZON

Этот комплекс, наверное, не был бы построен так быстро, если бы не беспрецедентные меры поддержки и заботы о бизнесе, понимание того, как он работает и что необходимо сделать. Мы в очень короткий срок стали резидентами территории опережающего развития «Благовещенск», и смогли быстро реализовать один из лучших наших проектов — современный, высокотехнологичный комплекс. Такую последовательную заботу об инвесторе можно встретить не во всех регионах России. Мы со своей стороны берём на себя обязательство продолжать развивать экономику республики, делать жизнь наших покупателей лучше. Приглашаем вместе с нами становиться предпринимателями и бизнесменами.

Владимир Гончаревич, директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти OZON