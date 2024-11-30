В Башкирии запустили один из крупнейших логистических комплексов OZON

Сегодня, 30 ноября, Глава Башкирии запустил крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании OZON.
Доставка товаров маркетплейса внутри региона станет удобнее и быстрее. Открытие комплекса также снизит для местных предпринимателей затраты на поставку товаров.
На церемонии открытия ввели в эксплуатацию первый и второй блоки общей площадью около 60 тысяч кв.м. Третий блок планируют запустить в начале 2025 года. Площадь оптово-распределительного центра составит 93 тысячи кв.м. Объём инвестиций в строительство уже превысил 6 млрд рублей. Комплекс предназначен для хранения и сортировки продуктов питания и непродовольственных товаров с их последующей отправкой клиентам маркетплейса OZON.
Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что масштабный современный логистический комплекс станет важной частью экономики Благовещенска и республики в целом.
Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти OZON Владимир Гончаревич рассказал об уникальном объёме мер поддержки бизнеса, которые предоставляют в Башкортостане.
Президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко отметил, что с вводом в строй оптово-распределительного центра в Благовещенске взаимодействие холдинга с Башкортостаном не заканчивается.
После церемонии открытия Глава Башкортостана осмотрел площадки нового центра. Владимир Гончаревич отметил, что на территории комплекса планируется оказание услуг фулфилмента. Это процесс обеспечения клиентов товарами с момента оформления заказа и до получения покупки. Он включает в себя хранение товаров на складе, их сборку, упаковку, маркировку, проверку качества, доставку и работу с возвратами. Объём инвестиций в этот проект составит 3,2 млрд рублей.
Всего на территории республики действуют 1 742 пункта выдачи заказов. А на маркетплейсе OZON зарегистрировались уже более 24 тысяч продавцов из Башкортостана. С открытием логистического комплекса их число будет расти.
Фото: bashinform.ru