Боец с позывным «Искандер» рассказал о превосходстве российских танков над западными

Бьют точно и в цель. Бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» продолжают ежедневную работу на Краснолиманском направлении Луганской народной республики. Спустя несколько минут после получения боевого задания экипажи современных Т-90М «Прорыв» выезжают на огневые позиции и при поддержке операторов БПЛА «Айгир» наносят поражение скоплению живой силы и бронетехнике противника, уничтожают опорные пункты и артиллерию неонацистов.