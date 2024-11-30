В Башкирии запустили логистический центр крупнейшего маркетплейса

В Благовещенске заработал один из самых крупных в стране оптово-логистических центров компании OZON. Он появился на территории опережающего развития. В открытии принял участие Радий Хабиров, который рассказал о высоком уровне инвестиционной активности в республике в этом году. Он также посетил ряд других объектов, которые помогли обустроить представители бизнеса.
От закладки первого камня до открытия готовой площадки прошло чуть больше года. За это время на голом поле возвели оптово-распределительные блоки площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Комплекс маркетплейса OZON стал самым масштабным в стране после склада в Подмосковье. Объём инвестиций в строительство уже превысил 6 млрд рублей.
И это яркий показатель совместной работы бизнеса и власти. Как заявили инвесторы, поддержку ощущали на всех уровнях.
В следующем году запустят еще один блок. Ну а полная реализация проекта намечена до 2034 года. Открытие комплекса — это не только в перспективе почти 3 000 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Центр будет мощным драйвером для развития малого и среднего предпринимательства. На маркетплейсе OZON зарегистрировались уже более 24 тысяч продавцов из Башкортостана. С открытием логистического комплекса их число будет расти.
Меры господдержки помогают развивать и придорожный сервис. В следующем году в Благовещенском районе откроют новый комплекс, включающий в себя кафе и автосервис. Его, кстати, возводят на месте тренировочного лагеря башкирских кавалерийских дивизий. Предприниматель благоустроил площадку, сделав смотровую, и привел в порядок местный родник.
Не без помощи инвестора возводят и новый ФОК, который распахнет свои двери в следующем году. Его возводят при финансовой поддержке «Башнефти». В Благовещенске до сих пор не было физкультурно-оздоровительного комплекса.
Средства другого инвестора помогли привести в порядок столовую в 4-й школе Благовещенска. Ее реконструировали в этом году в рамках благотворительного проекта федерального социального движения «Сменка» и группы «Черкизово».
Здесь Радий Хабиров пообщался с участниками СВО. Бойцы попросили рассмотреть вопрос по организации для них лечения в республиканских больницах. Глава региона пообещал обсудить эту тему с Минздравом и военкоматом. В ответ бойцы поблагодарили Радия Хабирова за внимание к их семьям и за отправку гуманитарных грузов.
В этом году в школе создали класс для подготовки специалистов в области БПЛА, который обустроили в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Занятия для детей проводят участники СВО. Радий Хабиров отметил, что такие навыки нужны не только в военное время, но и будут полезны в гражданской сфере. После осмотра кабинетов глава региона пообщался с родителями детей, которые поблагодарили его за открытие в школе стоматологического кабинета.
И среди бывших учеников школы также есть участники СВО. Радий Хабиров напомнил, что важно не забывать подвиг каждого. В муниципалитетах ведут работу по увековечению памяти погибших земляков. Большой мемориальный комплекс появится и в Уфе после завершения СВО.