В Башкирии запустили логистический центр крупнейшего маркетплейса

Этот комплекс бы, наверное, можно было сказать, не был бы построен, если бы, как я уже говорил, не беспрецедентные меры поддержки и меры заботы о бизнесе, понимание того, как он работает и что необходимо сделать. Мы в очень короткий срок стали резидентами ТОСЭР, что, в принципе, являлось одной из основных таких причин, почему мы можем быстро здесь заработать. Хотя мы понимаем, что у нас есть ещё территории, которые ещё не покрыты нашей структурой, но вот такое… И такое последовательное управление разрешительными мероприятиями, забота об инвесторе не во всех регионах России можно встретить.

Владимир Гончаревич, директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти OZON