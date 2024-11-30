В Башкирии аграрии рассказали, как готовятся к новому сезону

Создать комфортные условия для ремонтников агротехники попросил Ильшат Фазрахманов. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики провёл выездной семинар в Аургазинском районе. На повестке — стратегия подготовки техники к новому полевому сезону. Сельхозпроизводителям сейчас приходится сталкиваться с непростой ситуацией — это и поиск запчастей, и рост цен на транспорт, а от состояния автопарка зависит и качество, и сроки работы.

И позволяют не подняться давлению при получении счёта, делится начальник участка сельхозпредприятия «Урожай». Нужды у компании немаленькие, техники много, и где-то необходимо её подготовить к предстоящему полевому сезону. А отапливать помещение в тысячу квадратных метров — дорогое удовольствие.

В ближайшее время здесь установят мойку, завезут инструменты и разметят рабочие зоны. Это такой идеальный вариант для крупного предприятия. Фермы же с меньшим масштабом обращаются к сторонним специализированным компаниям.

Это очень важно, чтобы ремонтные предприятия создавали комфортные условия для людей, для механиков и инженеров. То, что мы сегодня увидели, это хорошие условия и стенды. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

А техника сейчас на вес золота. Условия для покупки новой сейчас не самые комфортные. Цены увеличились за последние пять лет в три раза, при том что стоимость продукции выросла не столь сильно. Аграрии стараются беречь и ремонтировать то, что имеют. И тут уже встаёт вопрос об обеспечении запчастями.

Предприятие занимается изготовлением высевающих дисков. В том числе для иностранной техники. С уходом поставщиков комплектующих и официальных дилеров это производство особенно актуально.

Предприниматели, пользуясь случаем, спешат презентовать аграриям весь потенциал. Семинар-совещание сельскохозяйственников всегда проходит, как говорится, «в полях». На выезде демонстрируются лучшие практики. Так, КФХ «Салават» открыло в Толбазах собственный магазин запчастей для сельхозтехники.

С учетом роста цен и кредитных ставок приобрести новую технику фермеры сейчас могут разве что с помощью поддержки. Так, действует льготная программа кредитования до 5-7 лет, для фермеров до 8% годовых, для крупных предприятий до 11%.

Второй инструмент — это лизинг до 7% годовых без первоначального взноса. Мы уже по лизингу около 40% окупаем. Мы рекомендуем нашим аграриям использовать «Росагролизинг». Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан