В Башкирии аграрии рассказали, как готовятся к новому сезону

Создать комфортные условия для ремонтников агротехники попросил Ильшат Фазрахманов. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики провёл выездной семинар в Аургазинском районе. На повестке — стратегия подготовки техники к новому полевому сезону. Сельхозпроизводителям сейчас приходится сталкиваться с непростой ситуацией — это и поиск запчастей, и рост цен на транспорт, а от состояния автопарка зависит и качество, и сроки работы.
И позволяют не подняться давлению при получении счёта, делится начальник участка сельхозпредприятия «Урожай». Нужды у компании немаленькие, техники много, и где-то необходимо её подготовить к предстоящему полевому сезону. А отапливать помещение в тысячу квадратных метров — дорогое удовольствие.
В ближайшее время здесь установят мойку, завезут инструменты и разметят рабочие зоны. Это такой идеальный вариант для крупного предприятия. Фермы же с меньшим масштабом обращаются к сторонним специализированным компаниям.
А техника сейчас на вес золота. Условия для покупки новой сейчас не самые комфортные. Цены увеличились за последние пять лет в три раза, при том что стоимость продукции выросла не столь сильно. Аграрии стараются беречь и ремонтировать то, что имеют. И тут уже встаёт вопрос об обеспечении запчастями.
Предприятие занимается изготовлением высевающих дисков. В том числе для иностранной техники. С уходом поставщиков комплектующих и официальных дилеров это производство особенно актуально.
Предприниматели, пользуясь случаем, спешат презентовать аграриям весь потенциал. Семинар-совещание сельскохозяйственников всегда проходит, как говорится, «в полях». На выезде демонстрируются лучшие практики. Так, КФХ «Салават» открыло в Толбазах собственный магазин запчастей для сельхозтехники.
С учетом роста цен и кредитных ставок приобрести новую технику фермеры сейчас могут разве что с помощью поддержки. Так, действует льготная программа кредитования до 5-7 лет, для фермеров до 8% годовых, для крупных предприятий до 11%.
В этом году через «Росагролизинг» башкирские аграрии приобрели технику на более чем 4 млрд рублей. Сейчас предприятиям предстоит подготовиться к следующему сезону. Технический парк должен быть в боевой готовности уже к концу зимы.