В Уфе молодые медики встретились с главой Минздрава Башкирии

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики встретился с ординаторами, будущими врачами-неврологами. У них появилась возможность задать волнующие их вопросы руководителю ведомства, который сам по специальности врач-невролог. Молодые медики спрашивали совета, как поступить в той или иной ситуации, вносили предложения и интересовались возможностями развития и наставничества.

Были вопросы и касательно личного опыта Айрата Рахматуллина: кто был его учителем и с какими интересными клиническими случаями приходилось сталкиваться. Описав симптомы одного из своих пациентов, руководитель ведомства предложил ординаторам самостоятельно определить диагноз. Медику, давшему правильный ответ, Айрат Рахматуллин вручил книгу по профильной тематике.

Почувствовать их настроение. Понять, куда они собираются, какой уровень компетенций. Кадровые вопросы для нас всегда актуальны. Привлечь молодых специалистов в государственные учреждения, поликлиники и стационары для нас одна из приоритетных задач. Мы будем использовать все возможные инструменты, в том числе диалог на равных, чтобы они могли в простой форме задать все интересующие вопросы.

Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Молодые специалисты уже трудятся в больницах, но пока в роли стажёров. Многие из них обучаются по целевому направлению и будут работать в центральных районных больницах.

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