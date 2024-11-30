В Уфе молодые медики встретились с главой Минздрава Башкирии

Почувствовать их настроение. Понять, куда они собираются, какой уровень компетенций. Кадровые вопросы для нас всегда актуальны. Привлечь молодых специалистов в государственные учреждения, поликлиники и стационары для нас одна из приоритетных задач. Мы будем использовать все возможные инструменты, в том числе диалог на равных, чтобы они могли в простой форме задать все интересующие вопросы.

Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан