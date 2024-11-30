В Уфе молодые медики встретились с главой Минздрава Башкирии

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики встретился с ординаторами, будущими врачами-неврологами. У них появилась возможность задать волнующие их вопросы руководителю ведомства, который сам по специальности врач-невролог. Молодые медики спрашивали совета, как поступить в той или иной ситуации, вносили предложения и интересовались возможностями развития и наставничества.
Были вопросы и касательно личного опыта Айрата Рахматуллина: кто был его учителем и с какими интересными клиническими случаями приходилось сталкиваться. Описав симптомы одного из своих пациентов, руководитель ведомства предложил ординаторам самостоятельно определить диагноз. Медику, давшему правильный ответ, Айрат Рахматуллин вручил книгу по профильной тематике.
Молодые специалисты уже трудятся в больницах, но пока в роли стажёров. Многие из них обучаются по целевому направлению и будут работать в центральных районных больницах.